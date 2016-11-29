Климкин в Минске потребовал освободить украинских заложников до конца года

Эро и Штайнмайер поддеражли предложение украинской стороны, Лавров традиционно ушел от ответа.

Россия блокирует процесс освобождения украинских граждан из плена террористов ОРДЛО facebook.com/john.trust.your.eyes

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на переговорах глав МИД "Нормандской четверки" в Минске во вторник, 29 ноября, предложил российской стороне найти копромисс идо конца 2016 года.

"Украина обратилась к нормандскому формату с предложением дать поручения гуманитарной группе до этого Рождества, до нового 2017 года найти компромисс, принять на ближайшем заседании решение по дате и освободить заложников. Мы предоставили несколько конкретных предложений по освобождению", – сообщила первуй заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Герщенко в очередной раз напомнила, что решение этого вопроса полностью зависит от российской стороны, которая традиционно блокирует освобождение гражда Украины, которых удерживают в заложниках на оккупированной территории и в РФ.

"Нужно немедленно разблокировать процесс освобождения заложников, это поддерживают Германия и Франция. Но освобождение, дата освобождения полностью зависит от РФ, представитель которой опять не дает конкретные ответы и не готов к решениям в ключевом гуманитарном вопросе", – отметила вице-спикер.

Климкин, в свою очередь, сообщил журналистам, что министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер поддержали его предложение о безотлагательном освобождении заложников.

"Важный момент - это немедленное освобождение заложников. И Жан-Марк, и Франк-Вальтер нас в этом поддержали. Немедленное, чтобы мы достигли хоть каких-то, хоть первых договоренностей на следующей неделе здесь, в Минске, и чтобы хотя бы до Рождества. Конечно, нам очень важно, чтобы мы в этом достигли и раньше, чтобы у нас был прогресс, реальный прогресс", – подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что в Минске также обсуждались гуманитарные вопросы, доступ представителей миссии Международного Красного Креста к заложникам, а также поставки воды на оккупированные территории.

Ранее боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" признали, что удерживают в заложниках 57 украинских граждан и потребовали в обмен на них освободить 730 преступников, в том числе организаторов терактов в Одессе и Харькове.

Перед этим террористы требовали от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о 110 заложниках, о местонахождении 57 из которых известно.

В сентябре в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.