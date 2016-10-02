Недоверие населения к власти ставит под сомнение успех радикальных экономических реформ в Украине - социолог

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Необходимо формирование широкой коалиции групп, выступающих против действующей системы коррумпированных представителей власти.

Украинцы меньше всего доверяют судам, политикам, прокурорам и налоговикам. Больше всего — семье и родственникам Сегодня

Традиционное недоверие украинцев практически ко всем властным структурам, в сочетании с доверием к своему ближайшему окружению — семье, родственникам, коллегам, соседям, вообще соотечественникам, является свидетельством слабости и неэффективности государства, прежде всего в социальной сфере.

Об этом пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

"Весьма высокий уровень доверия к волонтерам (59%) обусловлен преимущественно чрезвычайно преданной и эффективной деятельностью этих структур во время первого периода военного конфликта в Донбассе и признанием их роли в событиях последних лет в целом. Продемонстрированное доверие к ученым (51%), скорее, связано с проведением опроса специалистами института НАН Украины, чем реальным престижем науки в украинском обществе. Доверие к ВСУ (41%), очевидно, вызвано неожиданным для многих решительным сопротивлением агрессору", - говорится в статье.

Либанова отмечает, что в условиях низкого доверия населения едва ли не ко всем властным структурам успех проведения радикальных экономических реформ, нуждающихся в поддержке широких слоев общества, представляется весьма проблематичным.



"Необходимо формирование широкой коалиции групп, выступающих против действующей системы коррумпированных представителей власти. Активность населения, направленная в пользу реформ, может возникнуть спонтанно, но без решительного и авторитетного лидерства и эффективной организации масс такие настроения не будут трансформированы в реальные изменения. Вместе с тем, как справедливо подчеркивает Ф.Фукуяма, экономические и особенно социальные сдвиги, наподобие Революции достоинства, объединяют людей в новые группы, которые хотят иной, более современной, некоррумпированной политики", - говорится в статье.

Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой"Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".