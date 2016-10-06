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НБУ снизил официальный курс гривни до 25,89 грн/доллар

6 октября в 09:25

Доллар подорожал на 3 копейки.

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Гривна снизилась
ukrpohliad.org
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 6 октября, на уровне 25,8983 грн/$, укрепив его на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,8644 грн/$ в среду, 5 октября).

Курс евро установлен на уровне 29,0346  грн/евро (5 октября - 28,8672 грн), 10 рублей – 4,1465 грн/рубль (5 октября - 4,1428 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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