Международные резервы Украины в сентябре выросли на 10% за счет кредитов

Украина получила от западных кредитов на 2 млрд долларов, увеличив резервы на 1,5 млрд долларов.
С начала года резервы выросли на 17,21% или на 2,289 млрд долларов.
Как отмечается в сообщении НБУ, увеличение резервов произошло за счет третьего транша от МВФ на сумму 1 млрд долларов, а также размещения еврооблигаций на 1 млрд долларов под гарантии США и размещения валютных ОВГЗ на 100 млн долларов.
В то же время, НБУ потратил на интервенции на межбанке 130 млн долларов, а на погашение государственного долга пошло 580 млн долларов, в т.ч. 505 млн долларов – на обслуживание суверенных еврооблигаций.
Согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом, ожидается, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.ZN.UA