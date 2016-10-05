Международные резервы Украины в сентябре выросли на 10% за счет кредитов

Украина получила от западных кредитов на 2 млрд долларов, увеличив резервы на 1,5 млрд долларов.

Украина потратила часть кредитов на погашение предыдущих

По предварительным данным НБУ,Украины за сентябрь 2016 года выросли на 1,486 млрд долларов, или на 10,54%, до 15,589 млрд долларов.

С начала года резервы выросли на 17,21% или на 2,289 млрд долларов.

Как отмечается в сообщении НБУ, увеличение резервов произошло за счет третьего транша от МВФ на сумму 1 млрд долларов, а также размещения еврооблигаций на 1 млрд долларов под гарантии США и размещения валютных ОВГЗ на 100 млн долларов.

В то же время, НБУ потратил на интервенции на межбанке 130 млн долларов, а на погашение государственного долга пошло 580 млн долларов, в т.ч. 505 млн долларов – на обслуживание суверенных еврооблигаций.

Согласно материалам второго пересмотра программы EFF с Международным валютным фондом, ожидается, что к концу 2016 года международные резервы Украины увеличатся до 16,8 млрд долларов, к концу следующего – до 23,7 млрд долларов, а к концу 2018 года – до 31,2 млрд долларов.