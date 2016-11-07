Назначение начальника черкасской полиции приостановили после протестов

МВД и Нацполиция "не будут поддаваться давлению", но пообещали прислушиваться к аргументам общественности.

Активисты смогли заблокировать назначение начальника черкасской полиции. Как всегда, помогли горящие покрышки МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе приостановили назначение нового начальника полиции Черкасской области.

"Решено приостановить действие приказа о назначении на должность начальника ГУНП в Черкасской области полковника полиции Валерия Лютого для проведения консультаций. Министр внутренних дел и руководитель Нацполиции приглашают общественность Черкасчины для обмена мнениями по этому поводу, представления позиций и высказывания аргументов, после чего и будет принято окончательное решение о назначении руководства ГУНП Черкасской области", - говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

При этом в МВД и Нацполиции подчеркнули, что "не будут поддаваться давлению и руководствоваться эмоциями при принятии кадровых решений", но в то же время для них важно сотрудничество с общественностью и готовность прислушиваться к аргументам.

Напомним, что 3 и 4 ноября активисты ряда общественных организаций и представители политических сил протестовали против назначения бывшего начальника харьковского ГАИ и экс-советника мэра Харькова Геннадия Кернеса Валерия Лютого начальником ГУ НПУ в Черкасской области, а также требовали проведения прозрачного конкурса на эту должность.

Вечером 4 ноября глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе в интервью ZN.UA пообещала отреагировать на ситуацию с назначением нового главы ГУ НПУ в Черкасской области, приняв во внимание мнение общественности.