Паламарчук поддержит законодательные изменения по расширению полномочий полиции в профильном комитете Рады

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Парламентарий рассчитывает, что законодательные нормы, создающие угрозу правам человека, будут вычеркнуты из законопроекта в первом чтении.

Замглавы профильного комитета Рады прокомментировал подготовленные в МВД законодательные изменения о полномочиях полицейских

Украинская правоохранительная система нуждается в изменениях, направленных на расширение полномочий полицейских и ужесточение ответственности за правонарушения, однако для их успешной реализации необходимо также повышать в рядах НПУ уровень профессионализма и дисциплины, заявил первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности, депутат от БПП

В комментарии для ZN.UA парламентарий отметил, что поддержит в профильном комитете принятие концепции законодательных изменений по расширению полномочий полиции, подготовленной в МВД.

"Какую оценку комитет даст предлагаемым изменениям, сказать не могу. Я буду давать позитивную. Изменения нужны. Это инструментарий, который мы должны дать полиции. Но одновременно должен быть запрос общества на то, чтобы поднять уровень профессионализма и управляемость системой полиции", – заявил он.

При этом, Паламарчук раскритиковал некоторые предложения документа, которые создают угрозу нарушения прав человека.

"В целом закон нормальный, и его нужно принимать. Но я категорически против, например, увеличения срока задержания (нельзя задерживать человека на 24 часа, пока его вина не доказана, а только составлен протокол), а также применения наручников за админправонарушения. Наручники можно применить только в случае, если человек оказал неповиновение сотруднику полиции, но не за нарушение ПДД. Я против всего, что нарушает права человека. Надеюсь, в первом чтении это будет вычеркнуто", – заключил он.

Депутат также отметил, что сегодня Нацполиция нуждается в дисциплинарном уставе, обеспечивающим возможность привлекать полицейских к ответственности за проступки и поддерживать должный уровень дисциплины в системе МВД. Подобный устав действовал раньше, но был отменен, когда милицию реформировали в полицию.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции Украины подготовили окончательную концепцию жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало произошедшее 25 сентября в Днепре убийство двух патрульных полицейских.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Зксперт Центра политико-правовых реформ по административно-деликтному праву и уголовной юстиции Александр Банчук высказал мнение, что Арсен Аваков использует трагедию с убийством патрульных полицейских в Днепре, чтобы воплотить в жизнь свои идеи по увеличению полномочий украинских правоохранителей.

Подробнее о спорных законодательных инициативах МВД читайте в материале Аллы Котляр "Наделенные vs обделенные" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".