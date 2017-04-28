Насирова после операции увезли в реанимацию

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Главе ГФС удалили "один из эндокринных органов".

Насирова отправили в реанимацию ТСН

Прооперированного отстраненного главу ГФС Романа Насирова перевели в реанимацию, пишет ТСН

"Один из эндокринных органов", - сказал директор УНПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины Александр Ларин, отвечая на вопрос, какой орган удалили отстраненному фискалу.

По словам Ларина, операция длилась три часа, после чего Насирова перевезли из операционной в реанимацию, куда уже приехали родственники.

Как отметил Ларин, операция прошла нормально, но еще сутки Насиров будет находиться в палате интенсивной терапии, а далее переместится в обычную палату. На время операции электронный браслет, который отслеживает передвижения бывшего фискала, с ноги не снимали. Врачам он не мешал и не срабатывал.

Отстраненному главе ГФС Роману Насирову сделали операцию, которую ранее отложили из-за судебного заседания.

Ранее Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному на время следствия главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".