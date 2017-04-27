Насиров считает свое отстранение от должности незаконным

Отстраненный от должности глава ГФС "обиделся" на прокуроров САП, которые не верят в его болезнь.

Насиров утверждает, что дело против него не имеет оснований kmu.gov.ua

Роман Насиров в ходе27 апреля заявил, что решение Кабинета министров Украины о его отстранении от должности является незаконным.

Как сообщает "Украинская правда", соответствующее заявление Насиров сделал, комментируя риски, которые изложили прокуроры САП по поводу ухода от уголовной ответственности.

"Несмотря на принятие решения Кабмина об отстранении меня с главы ГФС, что было незаконным, кстати, на работников ГФС у меня остается влияние. Ну, это как реферат на двойку, который был переписан из какого-то пособия", – указал он.

По словам Насирова, он уже два месяца не находится на работе и никаких решений не принимает. Он также повторил, что производство против него не имеет серьезных оснований.

"Все, что мы видим в подозрении – большая часть тут теория. Я вижу, что многие факты детективы придумывают в подозрении. Я уже понимаю, как детективы вводили в заблуждение прокуроров, своих руководителей", – отметил отстраненный глава ГФС.

Насиров также "обиделся" на прокуроров за то, что они не верят в его болезнь.

"Далее – имитирование болезни. Вот за это я очень обижаюсь на прокуроров САП. Вот я очень не хочу, чтобы вы болели!", – подчеркнул он.

Отстраненный от должности чиновник обратился к суду с просьбой отклонить ходатайство САП относительно продления сроков возложенных на него обязательств.

Соломенский райсуд Киева утром 27 апреля возобновил рассмотрение ходатайства следствия относительно продолжения меры пресечения отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".