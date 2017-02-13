Топ Новости
<
>

НАПК передало в суд дела трех сотрудников Высшего хозсуда

13 февраля в 12:54

Судьи без уважительных причин несвоевременно подали е-декларации за 2015 год.

НАПК
НАПК обратилось в суд из-за несвоевременного предоставления деклараций тремя судьями
НАПК / Facebook
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило в суд три административных протокола о несвоевременном представлении деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники НАПК выявили факты несвоевременного представления электронных деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины. Которые, в свою очередь, являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, и подлежат обязательному декларированию. Однако судьи пренебрегли требованиями законодательства и своевременно не подали декларации за 2015 год без уважительных причин.

Как отмечается в сообщении пресс-службы НАПК, документы составлены в соответствии с ч. 3 статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и "Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК".

Читайте также: Дания разработает антикоррупционную стратегию для Украины

30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирование должно стать наличие в НАПК "способности, ресурсов и независимости" для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги декларация Украина суд статья закон судьи НАПК
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.21
EUR 28.92
Последние новости