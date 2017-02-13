НАПК передало в суд дела трех сотрудников Высшего хозсуда

Судьи без уважительных причин несвоевременно подали е-декларации за 2015 год.
Сотрудники НАПК выявили факты несвоевременного представления электронных деклараций работниками Высшего хозяйственного суда Украины. Которые, в свою очередь, являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, и подлежат обязательному декларированию. Однако судьи пренебрегли требованиями законодательства и своевременно не подали декларации за 2015 год без уважительных причин.
Как отмечается в сообщении пресс-службы НАПК, документы составлены в соответствии с ч. 3 статьи 12 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и "Порядком оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК".
30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирование должно стать наличие в НАПК "способности, ресурсов и независимости" для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".ZN.UA