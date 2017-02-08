В НАПК и СБУ заинтересовались Марушевской

Замглавы СБУ обнаружил в действиях экс-главы Одесской таможни конфликт интересов.

Марушевская выписала себе 500 гривень премии и попала в поле зрения СБУ

Бывший начальник Одесской таможнидала разъяснения в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в связи с ходатайством заместителя главы СБУ Павла Демчины.

"По бюрократической традиции отдел персонала подготовил к моей подписи приказ к 8 марта, который предусматривал премирование всех женщин таможни на 500 грн. по случаю праздника. Я имела слабость не отказать. Из-за халатности кадровиков, моя фамилия попало в список на полтысячи человек. Приказ прошел проверку юридического департамента и департамента внутренней безопасности", – написала Марушевская на своїй странице в Facebook вечером в среду, 8 февраля.

Экс-руководитель таможни уточнила, что в СБУ и НАПК усмотрели в ее действиях признаки административного правонарушения, так как право премировать ее имело лишь руководство Государственной фискальной службы.

Напомним, в декабре глава ГФС Роман Насиров уволил Юлию Марушевскую с должности начальника Одесской таможни по дисциплинарной статье, хотя она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Во время работы в Одессе Марушевская конфликтовала с главой ГФС. Она, а также экс-глава ОГА Михеил Саакашвили неоднократно обращались к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой уволить Насирова.

Глава ГФС, в свою очередь, выразил неудовлетворение работой экс-руководителя Одесской таможни, которая "заняла 12 место по выполнению поступлений в бюджет".