НАПК и НАБУ подписали меморандум о сотрудничестве

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Национальное антикоррупционное бюро получит полный доступ к е-декларациям политиков.

НАПК предоставит НАБУ полный доступ к электронным декларациям

и Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией в пятницу, 13 января, сообщается на сайте НАБУ.

Документ предусматривает, в том числе, доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, которыми владеет НАПК.

Меморандум подписали директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак, он вступает в силу с момента подписания.

Все технические аспекты, необходимые для доступа Бюро к реестру электронных деклараций, будут улажены в течение ближайших недель.

В НАБУ уверены, что предоставление полного доступа к е-декларациям чиновников повысит эффективность выявления и расследования коррупционных преступлений, расследуемых Бюро.

Напомним, в интервью для ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебные расследования десяти уголовных производств, открытых на основании анализа электронных деклараций чиновников. Позже были открыты еще три уголовных производства.

Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".