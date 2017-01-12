САП начнет процесс заочного осуждения судьи Чауса на следующей неделе

Ходатайство о начале заочного осуждения судьи-взяточника будет подано после публикации информации о его розыске в газете "Урядовий кур'єр".

Беглому судье Чаусу грозит заочное осуждение strana.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) анонсировала процесс заочного осуждения судьи Днепровского районного суда Киева. Он должен начаться уже на следующей неделе, 16-20 января, сообщают " Українські новини ".

Прокурор САП, процессуальный руководитель в уголовном производстве в отношении Чауса Василий Кричун, рассказал о перспективах заочного осуждения судьи.

"Ходатайство о получении разрешения на специальное (заочное – ред.) расследование будет подано на следующей неделе", - отметил он.

Соответствующее ходатайство, по словам Кричуна, может быть подано только после публикации информации о розыске Чауса в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр". Данная информация должна быть опубликована в издании на этой неделе.

Прокурор также подчеркнул тот факт, что у САП есть оперативная информация о возможном местонахождения беглого судьи. Озвучить ее прокурор отказался, но отметил, что Чауса нет ни в Украине, ни в России, ни в аннексированном Россией Крыму, ни на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.

В настоящее время действует решение суда о задержании Чауса для отправки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 9 августа НАБУ задержало судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тысяч долларов. Еще 80 тысяч долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что Николай Чаус сам вернется в Украину. "Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко", - сказал Сытник.