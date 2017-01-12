САП начнет процесс заочного осуждения судьи Чауса на следующей неделе

Ходатайство о начале заочного осуждения судьи-взяточника будет подано после публикации информации о его розыске в газете "Урядовий кур'єр".
Прокурор САП, процессуальный руководитель в уголовном производстве в отношении Чауса Василий Кричун, рассказал о перспективах заочного осуждения судьи.
"Ходатайство о получении разрешения на специальное (заочное – ред.) расследование будет подано на следующей неделе", - отметил он.
Соответствующее ходатайство, по словам Кричуна, может быть подано только после публикации информации о розыске Чауса в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр". Данная информация должна быть опубликована в издании на этой неделе.
Прокурор также подчеркнул тот факт, что у САП есть оперативная информация о возможном местонахождения беглого судьи. Озвучить ее прокурор отказался, но отметил, что Чауса нет ни в Украине, ни в России, ни в аннексированном Россией Крыму, ни на неподконтрольных Украине территориях Донбасса.
В настоящее время действует решение суда о задержании Чауса для отправки в суд с целью избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что 9 августа НАБУ задержало судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тысяч долларов. Еще 80 тысяч долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что Николай Чаус сам вернется в Украину. "Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко", - сказал Сытник.Украинские новости