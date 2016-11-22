Надеются на рост доходов после повышения минимальной зарплаты 13% украинцев

Правительство решило повысить минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн. Но люди понимают, что это не скажется на тарифной ситке.

Три четверти украинцев ничего не ожидают от повышения минимальной зарплаты Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верят в то, что обещанное Правительством двукратное повышение уровня минимальной зарплаты приведет к ощутимому росту личных доходов 12,9% украинцев, свидетельствуют данные опроса КМИС.

Еще 75% ответили, что не верят, не смогли ответить – 12,1%.

Вто же время 44,4% респондентов согласились с утверждением, что "Субсидии для оплаты коммунальных услуг - это существенная помощь государства украинским семьям", не согласились – 37,9%. При этом, среди респондентов, которые сказали, что их семьи получают субсидию, 59% считают, что субсидии являются "существенной помощью".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".