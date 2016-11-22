Надеются на рост доходов после повышения минимальной зарплаты 13% украинцев

Правительство решило повысить минимальную зарплату до 3,2 тыс. грн. Но люди понимают, что это не скажется на тарифной ситке.
Еще 75% ответили, что не верят, не смогли ответить – 12,1%.
Вто же время 44,4% респондентов согласились с утверждением, что "Субсидии для оплаты коммунальных услуг - это существенная помощь государства украинским семьям", не согласились – 37,9%. При этом, среди респондентов, которые сказали, что их семьи получают субсидию, 59% считают, что субсидии являются "существенной помощью".
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украине кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.
3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.
Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA