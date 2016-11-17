Минфин доложил МВФ о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн

Миссия МВФ, которая находится в Украине, уже ознакомлена с проектом госбюджета-2017 с новой минимальной зарплатой.

МВФ вроде бы не против повышения минимальной зарплаты в Украине Андрей Товстыженко, ZN.UA

МВФ не высказывался против повышения минимальной заработной платы с 2017 года до 3,2 тыс. грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко.

"Конечно, у МВФ были вопросы по этому поводу, но у Министерства финансов были полностью все расчеты, мы объяснили, почему это возможно, поэтому на данном этапе я не вижу никаких проблем… МВФ против не высказывался", - сказал заместитель министра агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что миссия МВФ, которая пребывает в Украине, была ознакомлена с проектом госбюджета-2017.

3 ноября Кабмин одобрил доработанный проект бюджета на 2017 год, предусматривающий увеличение минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.

Советник украинского президента Лешек Бальцерович назвал решение о повышении минимальной зарплаты "неприятным сюрпризом" от Кабинета министров, обратив внимание, что оно было озвучено без предоставления соответствующих расчетов. По его мнению, сокращение бедности в будущем не может быть гарантированным без сбалансированного бюджета, снижение инфляции и улучшение бизнес-среды.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".