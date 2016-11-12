Повышение минимальной зарплаты в Украине не решит проблему дефицита Пенсионного фонда – мнение

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Рано или поздно правительству придется повышать в Украине пенсионный возраст.

Рост поступлений с ЕСВ не позволит закрыть "дыру" в Пенсионном фонде Наталья Шевченко, ZN.UA

Одобренное Кабмином повышение в Украинедо 3200 грн не сможет обеспечить преодоление дефицита Пенсионного фонда за счет повышения темпов поступления ЕСВ, на которую рассчитывают украинское правительство.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева, указывая на то, что из-за провального снижения ЕСВ дефицит пенсионного фонда сегодня вырос до колоссальных размеров, и практически треть пенсионных выплат сегодня финансируется напрямую из госбюджета, в то время как собственные поступления Пенсионного фонда от ЕСВ продолжают падать.

"Объем дефицита ПФ составляет порядка 155 млрд грн. При этом количество сотрудников, получающих минимальную заработную плату в Украине, — где-то 4 млн человек. Общая сумма ЕСВ, уплаченного с их зарплат после повышения МЗП, составит около 33 млрд грн. Спасут ли Пенсионный фонд эти 33 млрд? Даже при условии, что 55 млрд этого дефицита — это спецпенсии, которые в соответствии с законодательством должны финансироваться из государственного бюджета, а нам нужно побороть только 100 млрд дефицита", – приводит автор мнение эксперта экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Так, Пендзин уверен, что проблема дефицита Пенсионного фонда кроется в сути украианской пенсионной солидарной системы, которую необходимо реформировать.

При этом, Самаева указывает, что после повышения минимальной заработной платы разрыв между средней пенсией и средней зарплатой в Украине серьезно вырастет, при том, что на сегодняшний день средняя пенсия в Украине составляет лишь чуть более 29% от средней зарплаты.

По мнению автора, для более эффективной борьбы с дефицитом Пенсионного фонда украинской власти рано или поздно придется пойти на повышение пенсионного возраста, однако этот шаг требует тщательной подготовки и одновременного введения программ по трудоустройству лиц предпенсионной возрастной категории.

"Думают наши политики об этом? Обсуждают ли варианты? Или просто в угоду электоральным предпочтениям талдычат об отказе от повышения пенсионного возраста, ничего не предпринимая для снижения болезненности этого шага для общества? Повышение пенсионного возраста неминуемо, и без подготовки к нему мы в результате столкнемся с еще большим количеством пожилых безработных, требующих услуг Государственной службы занятости и пособий от государства", – указывает аналитик.

Социолог Лидия Ткаченко в своей статье для ZN.UA писала, что дальнейшее повышение пенсионного возраста (например, до 65 лет — это современный европейский стандарт) может стартовать с 2022 г., когда закончится повышение пенсионного возраста для женщин, начатое в 2011-м.

Больше о проблемах украинской пенсионной системы читайте в статье Юлии Самаевой "Минзарплата и пенсии: развод по принуждению" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".