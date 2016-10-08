Нацполиция перекрыла крупный канал контрабанды леса в Одесской области

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В схеме участовали таможенники, сотрудники лесхозов и как минимум 20 различных предприятий.

В Одесской области действовал крупный канал контрбанды леса РИА Новости

В Одесской области Национальная полиция и рокуратура перекрыли крупный канал конрабандного вывоза леса за границу. Расследование проводили в рамках проверки информации, полученной от общественной организации. Выснилось, что в схему были вовлечен сотрудники лесхозов, таможенной службы и управления лесного и охотничьего хозяйства, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Сообщается, что схема была такова: определенное предприятие закупало за наличные незаконно вырубленный лес в лесхозах Украины; для получения сертификатов о происхождении древесины использолвались коррупционные связи в лесхозах и фиктивные документы; по поддельным документам занижалась себестоимость продукции, ее реальное количество и код товара; после для завершения процесса подключались сотрудники таможенной службы и управления лесного и охотничьего хозяйства Одесской области.

Полиция уже установила 20 предприятий разной формы собственности, которые могли участвовать в незаконной экспортной схеме. Проведены обыски, в ходе которых изъяты свыше 1,9 тыс. колод сосны, из них 684 колоды с чипами и 1 228 без чипов, а также 31 контейнер с сосной, на которую отсутствуют любые документы о ее происхождении. Общую стоимость конфискованной продукции оценивают в 1,2 млн гривен.

Как сообщало ZN.UA, масштабы незаконных вырубок леса в Украине, о которых скромно отчитываются лесные предприятия, и цифры экспертов поражают. По данным Государственного агентства лесных ресурсов в 2015 г. незаконная вырубка древесины нанесла стране убытки в размере 85 млн грн. Эксперты утверждают, что эта цифра на порядок выше. По самым скромным подсчетам, из-за нелегального оборота древесины, контрабанды, невозвращения валютной выручки, наличных расчетов государственная казна за год теряет свыше 40 млн долл.

Подробнее узнавайте из статьи "Украинский лес: преступление без наказания" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".