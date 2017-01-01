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Националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

1 января в 23:40

По центру Киева прошло 2 тыс. сторонников лидера ОУН. 

Бандера шествие
Сторонники Бандеры прошлись по центру Киева с факелами

Около 2 тыс. активистов партии "Всеукраинское объединение "Свобода" и ряда националистических организаций провели 1 января в Киеве вече в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) в 20-м веке Степана Бандеры. 

После митинга участники вече прошлись по центру Киева факельным шествием. Мероприятие прошло спокойно, без инцидентов. За порядком следили около 70 правоохранителей. 

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Как сообщалось, Киеврада 7 июля 2016 года проголосовала за переименование Московского проспекта на проспект Степана Бандеры. Перед этим на сайте мэрии состоялось общественное обсуждение. 3 146 поддержали переименование, а 2 548 — высказались против. После этого в адрес мэрии поступили петиции как с просьбой переименовать проспект на другое название, так с просьбой сохранить новое название.

По материалам: Українські новини
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