Положительная оценка Степана Бандеры в Украине выросла до 35%

Чем выше уровень образования респондентов, тем более выражено их положительное отношение к Грушевскому, Мазепе и Петлюре.

Социологи выяснили отношение украинцев к историческим личностям Андрей Товстыженко, ZN.UA

На Западе Украины наблюдается положительное отношение к историческим личностям-украинцам – Михаил Грушевский, Иван Мазепа,и Симон Петлюра, тогда как на Востоке выражено положительное отношение к историческим личностям из России – Петр І, Ленин и Сталин, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 72% опрошенных украинцев положительно относятся к Михаилу Грушевскому, 8% отрицательно. Около половины положительно оценивают Ивана Мазепу (52%) и Петра І (50%), в то же время негативное отношение к последнему несколько больше (29% против 22%).

Наихудшее отношение к Сталину и Ленину – лишь 22 и 25% опрошенных соответственно отметили положительное отношение к ним. Именно эти личности имеют и высокие показатели негативного отношения – две трети негативно относятся к Сталину, почти 60% – к Ленину.

Социологическая группа "Рейтинг"

К Степану Бандере положительно относятся 35% респондентов, 46% – отрицательно, 18% затруднились с оценкой. Положительное отношение к Бандере значительно возросло по сравнению с показателями 2012 года (35% в этом году против 22% в 2012 году), и немного увеличилось по сравнению с 2014 годом (31%).

Социологическая группа "Рейтинг"

Как отмечают социологи, чем выше уровень образования респондентов, тем более выражено их положительное отношение к Грушевскому, Мазепе и Петлюре; чем ниже уровень образования респондентов, тем более выражено их положительное отношение к Ленину и Сталину.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 4-11 ноября 2016 года среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

По данным Института социологии НАНУ, антирейтинг исторических персонажей в Украине возглавляют экс-президент Виктор Янукович и советский диктатор Иосиф Сталин. За Януковича как наиболее негативную личность в украинской истории проголосовали 51% респондентов, Сталин оказался на втором месте (42%), на третьем - Владимир Ленин - 19%.