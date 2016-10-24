Начальника Нацполиции Запорожской области уволили с занимаемой должности – СМИ

Увольнение последовало вскоре после назначения в области нового прокурора.

В Запорожской области уволили главу регионального управления полиции Uncleroo / Depositphotos

Министерство внутренних дел освободило генерала полиции третьего ранга Виктора Ольховского от должности исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в

Как сообщает "Левый берег" со ссылкой на источник в областном управлении Нацполиции, Ольховский официально заявит о своем увольнении на брифинге в понедельник, 24 октября.

Информацию о подготовке брифинга Ольховского подтверждает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

Ранее, 19 октября, генпрокурор Украины Юрий Луценко назначил в Запорожской области нового регионального прокурора, которым стал Валерий Романов.

Напомним, 20 октября глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о завершении процесса переаттестации полицейских. По ее итогам были уволены 26% руководящего состава полиции.