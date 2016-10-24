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Начальника Нацполиции Запорожской области уволили с занимаемой должности – СМИ

24 октября в 11:25

Увольнение последовало вскоре после назначения в области нового прокурора.

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В Запорожской области уволили главу регионального управления полиции
Uncleroo / Depositphotos
Министерство внутренних дел освободило генерала полиции третьего ранга Виктора Ольховского от должности исполняющего обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как сообщает "Левый берег" со ссылкой на источник в областном управлении Нацполиции, Ольховский официально заявит о своем увольнении на брифинге в понедельник, 24 октября.

Информацию о подготовке брифинга Ольховского подтверждает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

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Ранее, 19 октября, генпрокурор Украины Юрий Луценко назначил в Запорожской области нового регионального прокурора, которым стал Валерий Романов.

Напомним, 20 октября глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о завершении процесса переаттестации полицейских. По ее итогам были уволены 26% руководящего состава полиции.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги область полиция Запорожье
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