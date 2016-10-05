Полиция забрала водительские права у главы Черниговского облсовета – СМИ

Игорю Вдовенко пришлось воспользоваться услугой "трезвый водитель".

Игорь Вдовенко устроил ДТП-"паровозик" из трех машин События и комментарии

Председатель Черниговского облсовета Игорь Вдовенко действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, когда попал в ДТП 4 октября на одной из улиц областного центра. Об этом пишет издание "Информатор" со ссылкой на представителей ГУ Национальной полиции в Черниговской области.

По их данным, два водителя остановились на красный сигнал светофора в районе перекрестка улицы Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль Hyundai Tucson, за рулем которого был глава облсовета, не придерживаясь безопасной дистанции, въехал в авто, которое стояло впереди, а то, в свою очередь, въехало в первую машину ряда.

"Когда на место событий прибыли сотрудники патрульной полиции, Игорь Станиславович отказался проходить мгновенный тест на алкогольное опьянение через драгер. Его доставили для осмотра в больницу, где взяли анализ мочи на содержание алкогольных веществ. Его результаты будут готовы в течение трех дней", – сообщили полиции.

На Вдовенко был составлен административный протокол по ст. 124 о совершении ДТП.

"Водительское удостоверение изъяли, а машину председателя облсовета забрали в рамках услуги "трезвый водитель", – отметили правоохранители.

Напомним, 5 сентября во Львовской области возле села Тухолька произошло ДТП, в котором пострадали и были госпитализированы четыре человека, в том числе народный депутат Михаил Ланьо (член депутатской группи "Відродження"). В аварии столкнулись два автомобиля Mercedes, в одном из которых ехал Михаил Ланьо, а также Daewoo.