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Суркисов вызвали на допрос в НАБУ – СМИ

11 ноября в 00:30

Братья проходят по делу компании "Энергосеть" как свидетели.

Суркисы
В НАБУ заинтересовались братьями Суркисами
УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос украинских бизнесменов Игоря и Григория Суркисов в качестве свидетелй в уголовном производстве относительно ПАО "Энергосеть".

Братья Суркисы должны явиться на допрос 15 ноября, сообщает Tribuna.com со ссылкой на собственные источники.

НАБУ располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Энергосети" Дмитрию Крючкову, который находится в розыске, а вице-президент УЕФА Григорий Суркис одолжил компании 4,3 миллиона гривень.

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Игорь Суркис давал указания разыскиваемому главе правления "Энергосети" Дмитрию Крючкову
Tribuna.com

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Григорий Суркис одолжил "Энергосети" 4,3 миллиона гривень
Tribuna.com

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Как известно, в начале января детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах. По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.

Председателем правления "Энергосети" является бывший депутат Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети". Ранее сообщалось, что Крючкову предъявлено подозрение, и он объявлен в розыск.

Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал киевское "Динамо" после разрыва контракта динамовцев с "ПриватБанком" Игоря Коломойского.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Суркис Запорожьеоблэнерго Энергосеть
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