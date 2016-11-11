Суркисов вызвали на допрос в НАБУ – СМИ

Братья проходят по делу компании "Энергосеть" как свидетели.
Братья Суркисы должны явиться на допрос 15 ноября, сообщает Tribuna.com со ссылкой на собственные источники.
НАБУ располагает информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис давал указания главе правления "Энергосети" Дмитрию Крючкову, который находится в розыске, а вице-президент УЕФА Григорий Суркис одолжил компании 4,3 миллиона гривень.
Как известно, в начале января детективы НАБУ начали расследование по делу о присвоении имущества "Запорожьеоблэнерго" в особо крупных размерах. По данным СМИ, миноритарными акционерами "Запорожьеоблэнерго" являются группы, близкие к Константину Григоришину, Игорю Коломойскому и братьям Григорию и Игорю Суркисам.
Председателем правления "Энергосети" является бывший депутат Дмитрий Крючков, которого участники рынка неофициально связывают с вице-президентом УЕФА Григорием Суркисом, представители которого входили в руководящие органы компании "Энергосети". Ранее сообщалось, что Крючкову предъявлено подозрение, и он объявлен в розыск.
Также давние связи с Суркисом имеет и Дмитрий Фирташ, который несколько лет спонсировал киевское "Динамо" после разрыва контракта динамовцев с "ПриватБанком" Игоря Коломойского.ZN.UA