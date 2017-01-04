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НАБУ и НАПК согласовали проект меморандума об обмене информацией

4 января в 02:03

Документ должны утвердить на ближайшем заседании Антикоррупционного агентства.

реестр е-деклараций
НАПК и НАБУ договорились об обмене информацией между ведомствами
Петр Порошенко/Facebook
Совместная рабочая группа Национального агенства по вопросам предовращения коррупции и Национального антикоррупционного бюро разаработала проект меморандума об обмене информацией между ведомствами, сообщила пресс-служба НАПК во вторник, 3 января.

Документ должны утвердить на ближайшем заседании НАПК, после чего он будет подписан сторонами.

В НАПК отметили, что меморандум направлен на обеспечение оперативного, всестороннего и непредвзятого анализа данных, которые могут свидетельствовать о выявлении подследственных НАБУ уголовных правонарушений

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Напомним, в интервью для ZN.UA глава НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебные расследования десяти уголовных производств, открытых на основании анализа электронных деклараций чиновников.

Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ НАПК коррупция декларации
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