НАПК ждет от шести депутатов Рады объяснений по поводу несвоевременной подачи деклараций

Ранее агентство обращалось по данному вопросу в Раду, а также слало депутатам письма.

НАПК хочет знать причину несвоевременной подачи деклараций несколькими депутатами Петр Порошенко/Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции ожидает объяснений по поводу несвоевременной подачи деклараций от депутатов Верховной Рады Марии Матиос (БПП), Вячеслава Богуслаева ("Воля народа"), Юрия Шухевича (Радикальная партия), Леонида Козаченко (БПП), Константина Ищейкина (БПП), а также Анатолия Гиршфельда (группа "Воля народа").

Как указывается в сообщении на сайте агентства, в соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции", народные депутаты Украины должны были подать декларации за 2015 год до 30 октября 2016 года.

"НАПК, в соответствии со своими полномочиями, начало проверку фактов несвоевременной подачи вышеуказанными народными депутатами ежегодных деклараций за 2015 год в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления", – отмечают в агентстве.

Указывается, что ранее НАПК направляло по данному вопросу соответствующий запрос в Верховную Раду, а также письма в адрес народных депутатов.

По состоянию на 22 декабря 2016 года, ни одного объяснения в НАПК не поступило.

Ранее заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявил, что электронные декларации народного депутата от "БПП" Марии Матиос, а также двух депутатов-беглецов Александра Онищенко и Сергея Клюева отсутствуют в едином реестре деклараций.

Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.