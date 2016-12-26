НАПК ждет от шести депутатов Рады объяснений по поводу несвоевременной подачи деклараций

Ранее агентство обращалось по данному вопросу в Раду, а также слало депутатам письма.
Как указывается в сообщении на сайте агентства, в соответствии с законом Украины "О предотвращении коррупции", народные депутаты Украины должны были подать декларации за 2015 год до 30 октября 2016 года.
"НАПК, в соответствии со своими полномочиями, начало проверку фактов несвоевременной подачи вышеуказанными народными депутатами ежегодных деклараций за 2015 год в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления", – отмечают в агентстве.
Указывается, что ранее НАПК направляло по данному вопросу соответствующий запрос в Верховную Раду, а также письма в адрес народных депутатов.
По состоянию на 22 декабря 2016 года, ни одного объяснения в НАПК не поступило.
Ранее заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявил, что электронные декларации народного депутата от "БПП" Марии Матиос, а также двух депутатов-беглецов Александра Онищенко и Сергея Клюева отсутствуют в едином реестре деклараций.
Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.ZN.UA