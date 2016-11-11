НАБУ готово объявить первые подозрения фигурантам дела "черной кассы" регионалов

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Дело "черной кассы" регионалов тесно переплетается с расследованием ГПУ дела об узурпации власти Януковичем.

НАБУ серьезно продвинулось в расследовании дела "черной бухгалтерии" регионалов

Национальное антикоррупционное бюро Украины значительно продвинулось в расследовании дела "" Партии регионов, и готово объявить первые подозрения его фигурантам.

Как сообщает пресс-служба бюро в Twitter, дело "амбарной книги" регионалов тесно переплетается с расследованием Генпрокуратуры относительно узурпации власти группой Януковича, поэтому оба ведомства будут сотрудничать.

#НАБУ готове оголосити перші підозри у справі амбарної книги #Партіїрегіонів — NAB Ukraine (@nab_ukr) 11 листопада 2016 р.

Ранее пресс-секретарь Национального антикоррупционного бюро Светлана Олифира заявила, что у действующего сопредседателя политисполкома "Оппозиционного блока" Александра Касянюка проводятся обыски в рамках расследования уголовного производства в отношении "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним 5 ноября САП вернула на доработку в НАБУ подозрения по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.