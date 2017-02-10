НАБУ готовит второе подозрение по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов

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Сытник не стал называть фамилию человека, которому готовят подозрение.

Второе подозрение детективы собираются передавать антикоррупционным прокурорам

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник анонсирует второго подозрения по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Сейчас второе подозрение детективы собираются передавать антикоррупционным прокурорам. Фамилию я пока говорить не буду, но подозрение готовится и передаётся", - сказал он в пятницу на брифинге, отвечая на вопрос о том, когда будет предъявлено подозрение ещё двум чиновникам, кроме главы ЦИК Михаила Охендовского, о чем сообщалось ранее.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов. В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

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В тоже время бывший политтехнолог президента США Дональда Трампа Пол Манафорт заявил, что так называемая "черная бухгалтерия" Партии регионов является фальсифицированной. Говоря это, он сослался на правительство Украины, не конкретизируя при этом источник своей информации.

Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".