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На Закарпатье на важный участок трассы сошла лавина

13 января в 22:40

С гор сошло более 90 кубометров снега.

снегопад
Движение на участке трассы Мукачево-Львов осуществляется в реверсном режиме
ГСЧС / Facebook
В Закарпатской области произошло схождение лавины. Снег перекрыл участок автодороги государственного значения.

Как сообщила пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям, около 20:00 пятницы, 13 января, более 90 кубометров снега сошло на 153-й километр автодороги Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов. Движение по одной полосе перекрыто и осуществляется по встречной полосе в реверсном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий, для обеспечения своевременной очистки от снега недопущения заторов  ограничено движение грузового транспорта на автодороге международного значения М-06 Киев-Чоп на участке от Латирского перевала до Свалявы.

В то же время, возобновлено движение по автодорогам М-08 и Н-09.

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Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями  11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в 11 районах Одесской области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ГСЧС снег затор Закарпатье трасса
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