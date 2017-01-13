На Закарпатье на важный участок трассы сошла лавина

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С гор сошло более 90 кубометров снега.

Движение на участке трассы Мукачево-Львов осуществляется в реверсном режиме ГСЧС / Facebook

В Закарпатской области произошло схождение лавины. Снег перекрыл участок автодороги государственного значения.

Как сообщила пресс-служба Государственной служба по чрезвычайным ситуациям, около 20:00 пятницы, 13 января, более 90 кубометров снега сошло на 153-й километр автодороги Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов. Движение по одной полосе перекрыто и осуществляется по встречной полосе в реверсном режиме.

В связи с ухудшением погодных условий, для обеспечения своевременной очистки от снега недопущения заторов ограничено движение грузового транспорта на автодороге международного значения М-06 Киев-Чоп на участке от Латирского перевала до Свалявы.

В то же время, возобновлено движение по автодорогам М-08 и Н-09.

Как сообщалось ранее, в связи с погодными условиями 11 января было запрещено движение автотранспорта по дорогам местного и государственного значения в 11 районах Одесской области.