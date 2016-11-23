"Укравтодор" построит новую трассу на венгерской границе

Трассу оборудуют новым КПП.

На границе с Венгрией построят новую трассу kievcity.gov.ua

"Укравтодор" планирует построить новую трассу и контрольно-пропускной пункт на украинско-венгерской границе, сообщается на сайте министерства инфраструктуры.

По данным министерства, это должно улучшить транспортное соединение двух стран, а также упростить транспортное сообщение с Европой, поскольку сейчас на украинско-венгерском участке границы способен пропускать грузовое движение только международный пункт "Тиса-Чоп-Захонь".

"Укравтодор" рассматривает два варианта возможного транспортного сообщения. Первый - реконструкция и расширение уже существующего пропускного пункта "Лужники", дорога к которому пролегает через плотно застроенные улицы города Берегово и сегодня работает исключительно для легкового транспорта.

Второй - строительство нового КПП возле населенного пункта Дийда. В настоящее время на территории Венгрии сооружение автомагистрали М-3 приблизилось к границе с Украиной. Для дальнейшего продолжения работ венгерская сторона согласовывает сроки, чтобы синхронизировать строительство подходов к пересечению на общей границе", - отмечается на сайте.

Также отдельно ведутся переговоры о строительстве нового единого пропускного пункта "Надьогодош - Большая Паладь". Этот пропускной пункт должен существенно упростить пересечение границы как для легкового, так и для большегрузного транспорта.

"Венгерская сторона предварительно соглашается профинансировать строительство нового пограничного пункта, ведь это взаимовыгодные условия. На этом контрольно-пропускном пункте будет проводиться совместное оформление перевозок украинскими и венгерскими пограничниками, что существенно упрощает процедуру пересечения границы и сокращает время", - отметил советник главы "Укравтодора" Александр Кава.