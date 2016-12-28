На референдуме за вступление в НАТО проголосовали бы более 70% украинцев

Украинцы считают вступление в Североатлантический альянс основным вариантом, который гарантировал бы безопасность страны.

Украинцы надеются на вступление в НАТО или на военный союз с США NATO

Если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в НАТО, в нем бы приняли участие 62% населения, среди которых 71% проголосовали бы за, 23% – против, не определились 6% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" .

Вступление в НАТО украинцы считают основным вариантом, который бы гарантировал безопасность Украины (так считают 44% респондентов). На внеблоковый статус возлагают надежды 26%, а 6% поддерживают перспективу военного союза с Россией и другими странами СНГ.

Кроме того, 4% выступают за военный союз с США.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В ноябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко сказал, что Украине нужно минимум шесть-семь лет, чтобы соответствовать требованиям для возможного вступления в НАТО.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина—НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".