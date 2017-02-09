На оккупированный Крым начали транслировать украинское радио с Чонгара

Стоимость проекта составила четыре миллиона гривень.

В оккупированном Крыму начали транслировать украинское радио с вышки в Чонгаре

"Украинское радио" иMeydan Radiosi начали вещание на территорию незаконно аннексированного Россией украинского Крыма с телерадиовышки в Чонгаре Херсонской области.

"Трансляцию круглосуточного вещания на оккупированный Крым и соседние с ним населенные пункты Херсонщины в тестовом режиме начала 150-метровая вышка, построенная возле села Чонгар Генического района области. На ней уже установили весь комплекс антенно-фидерного оборудование и мощные 5-киловаттные передатчики", - говорится в сообщении парламентской газеты "Голос України".

Отмечается, что в эфире сейчас только первый канал "Украинского радио" (100,7 FM), однако лицензии на вещание на украинском и крымскотатарском язіках через вышку получили также радио "Мейдан" (101,4 FM), "Крым Реалии" (105,9 FM) и "Херсон FM" (107,8 FM).

Стоимость проекта составила четыре миллиона гривень.

Напомним, 25 января была построено 150-метровая вышка в Чонгаре для вещания в оккупированный Крым. В настоящее время на вышке проводится монтаж оборудования.