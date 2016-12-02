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На Чонгаре строят вышку, которая будет вещать на оккупированный Крым

2 декабря в 16:56

150-и метровая конструкция позволит жителям оккупированного Крыма слушать украинские радиостанции.

телевышка
Вышка Чонгара позволит крымчанам слушать украинское радио
На границе с оккупированным Крымом, в поселке Чонгар Херсонской области, начали возведение радиовышки, позволяющей передавать украинское вещание на аннексированный полуостров. Монтажные работы начались в пятницу, 2 декабря, сообщает на своей странице Facebook заместитель министра информационной политики Антон Биденко.

"На Чонгаре, начало монтажа 150-и метровой башни. Отсюда скоро будет вещание на Крым", -  пишет на странице в социальной сети политик.

Спустя время замминистра поделился информацией об установке второй секции конструкции.

"Вторая секция установлена", - добавил он.

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Напомним, в апреле этого года член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский рассказал о намерении построить в Чонгаре, в районе административной границы с оккупированным Крымским полуостровом, 150-метровую радиовышку. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить хотя бы часть территории Крыма FM-сигналом", - отметил он.

В июне этого года Костинский рассказал о намерении Украины увеличить вещание на территорию незаконно аннексированного РФ Крыма и запустить четыре сигнала украинских радиостанций.

26 мая 2016 года представители Херсонской областной государственной администрации заявили, что с территории материковой части Украины начали подавать радиосигнал на территорию Крыма в тестовом режиме. По данным администрации, в Крыму украинское радио УР-1 вещает на частоте 101.4 FM, а на приемниках волны подписано "Слава Украине!". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым Украина радио башня
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