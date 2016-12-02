На Чонгаре строят вышку, которая будет вещать на оккупированный Крым

150-и метровая конструкция позволит жителям оккупированного Крыма слушать украинские радиостанции.
"На Чонгаре, начало монтажа 150-и метровой башни. Отсюда скоро будет вещание на Крым", - пишет на странице в социальной сети политик.
Спустя время замминистра поделился информацией об установке второй секции конструкции.
"Вторая секция установлена", - добавил он.
Напомним, в апреле этого года член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский рассказал о намерении построить в Чонгаре, в районе административной границы с оккупированным Крымским полуостровом, 150-метровую радиовышку. "Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить хотя бы часть территории Крыма FM-сигналом", - отметил он.
В июне этого года Костинский рассказал о намерении Украины увеличить вещание на территорию незаконно аннексированного РФ Крыма и запустить четыре сигнала украинских радиостанций.
26 мая 2016 года представители Херсонской областной государственной администрации заявили, что с территории материковой части Украины начали подавать радиосигнал на территорию Крыма в тестовом режиме. По данным администрации, в Крыму украинское радио УР-1 вещает на частоте 101.4 FM, а на приемниках волны подписано "Слава Украине!".ZN.UA