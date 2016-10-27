Стало известно, когда в Украине начнет работу Общественное вещание

Одной из главных проблем Общественного вещания в Украине будет то, что за пультами с микрофонами, камерами будут стоять те же люди, которые стоят сейчас.

Общественное вещание начнет работу с нового года Андрей Товстыженко, ZN.UA

в Украине начнет свою работу с 1 января 2017 года, сообщил председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

"Уверен, что за два месяца мы пройдем тот путь, который позволит 1 января стартовать Общественному", - сказал Наливайко.

По его убеждению, в январе 2017 года Общественный вещатель столкнется с двумя вызовами. "Один вызов, что эффекта новизны от того, что будет создано Общественное не будет, потому что этот бренд был озвучен еще в апреле 2015 года, а вторая проблема - это то, что за пультами с микрофонами, камерами будут стоять те же люди, которые сейчас стоят", - отметил он.

Председатель Госкомтелерадио озвучил также концептуальное видение подходов к формированию контента телерадиоканалов Общественного вещателя.

"В Общественном вещании Украины должна быть применена такая формула, которая будет отличать его от государственного: уважение к зрителю со стороны вещателя и доверие к вещателя со стороны зрителя, - подчеркнул Наливайко. - Сейчас эта формула работает немного иначе: уважение к руководству со стороны вещателя и доверие к вещателю со стороны руководства. Вот один из ключевых моментов, который должен быть изменен".

В апреле 2016 года гендиректор НТКУ Зураб Аласания в интервью ZN.UA заявил, что "Общественное телевидение никогда не будет гоняться за коммерческими рейтингами, они вообще не имеют к нам никакого отношения".