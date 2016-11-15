На Институтской усилили меры безопасности, под зданием Верховной Рады проходит митинг

Охрану правопорядка обеспечивают силы Нацгвардии.

Правоохранители усилили меры безопасности на центральных улицах Киева в связи с организиованными под стенами Верховной Рады и НБУ акциями протеста.

Как сообщает журналист Кристина Бердинских, силы НГУ разместили на подступах к центру города металлоискатели, однако проход пока свободен.

Інститутська. Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний. pic.twitter.com/sgqyuY8qHn — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 15 листопада 2016 р.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:40 перед зданием Верховной Рады собралось около 100 человек. Автомобильное движение по улице Грушевского затруднено.

-Ти до скількох сьогодні?

-До12

-Потім до кого?

-А у кого ти в списках?

Під Хрещ.натовп пенсіонерів.

Інститутська перекрита металошукачами pic.twitter.com/BRK69fkG3q — Яна Полянська (@PolianskaRS) 15 листопада 2016 р.

Как сообщает "112 Украина", ситуация под Верховной Радой контролируемая. В комментарии для журналистов советник главы МВД Зорян Шкиряк отметил что правоохранители ожидали большего количества протестующих. Пикеты также проводятся возле российского посольства и здания НБУ, где протестующие требуют отставки его лавы Валерии Гонтаревой.

Ожидалось, что сегодня в центре Киева состоятся акции, организованные несколькими ОО, в частности – "Советом обманутых вкладчиков", "Финансовым майданом", "Пожарными Чернобыля" и некоторыми прочими.

Накануне, 14 ноября, начальник ГУ Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве во вторник, 15 ноября, перекроют Крещатик из-за повышенного уровня террористической угрозы.

Ранее сообщалось, что личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим работы в связи с проведением ряда массовых мероприятий с 15 по 27 ноября в Киеве и Харькове.