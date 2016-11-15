На Институтской усилили меры безопасности, под зданием Верховной Рады проходит митинг

Охрану правопорядка обеспечивают силы Нацгвардии.
Правоохранители усилили меры безопасности на центральных улицах Киева в связи с организиованными под стенами Верховной Рады и НБУ акциями протеста.
Как сообщает журналист Кристина Бердинских, силы НГУ разместили на подступах к центру города металлоискатели, однако проход пока свободен.
Інститутська. Є металевий паркан і металошукачі, але прохід поки вільний. pic.twitter.com/sgqyuY8qHn— Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) 15 листопада 2016 р.
В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", по состоянию на 9:40 перед зданием Верховной Рады собралось около 100 человек. Автомобильное движение по улице Грушевского затруднено.
-Ти до скількох сьогодні?— Яна Полянська (@PolianskaRS) 15 листопада 2016 р.
-До12
-Потім до кого?
-А у кого ти в списках?
Під Хрещ.натовп пенсіонерів.
Інститутська перекрита металошукачами pic.twitter.com/BRK69fkG3q
Как сообщает "112 Украина", ситуация под Верховной Радой контролируемая. В комментарии для журналистов советник главы МВД Зорян Шкиряк отметил что правоохранители ожидали большего количества протестующих. Пикеты также проводятся возле российского посольства и здания НБУ, где протестующие требуют отставки его лавы Валерии Гонтаревой.
Ожидалось, что сегодня в центре Киева состоятся акции, организованные несколькими ОО, в частности – "Советом обманутых вкладчиков", "Финансовым майданом", "Пожарными Чернобыля" и некоторыми прочими.
Накануне, 14 ноября, начальник ГУ Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве во вторник, 15 ноября, перекроют Крещатик из-за повышенного уровня террористической угрозы.
Ранее сообщалось, что личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим работы в связи с проведением ряда массовых мероприятий с 15 по 27 ноября в Киеве и Харькове.Интерфакс-Украина , ZN.UA , 112 Украина ,