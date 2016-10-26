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На границе Украины с Польшей в очереди стоят 890 автомобилей

26 октября в 01:36

Очереди отсутствуют на пункте пропуска "Смильница".

таможня граница укр
На границе с Румынией, Венгрией, Словакией и Молдовой автомобильных очередей нет
Государственная фискальная служба

По состоянию на 22:00 25 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоят 890 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В частности, самые большие очереди наблюдаются на ПП "Устилуг" - стоят 300 машин, "Рава-Русская" - 150, "Ягодин авто" - 130, "Краковец" - 100, "Угринов" - 100, "Грушев" - 60, "Шегини" - 50.

В пункте пропуска "Смильница" и на границе с Румынией, Венгрией, Словакией и Молдовой автомобильных очередей нет.

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Ранее в ГПСУ сообщали, что 810 автомобилей стояли в очередях на пунктах пропуска на границе с Польшей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги очередь авто граница Польша Румыния Венгрия Словакия Молдова Госпогранслужба
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