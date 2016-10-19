Топ Новости
<
>

На границе Украины с Польшей образовались очереди из более чем тысячи автомобилей

19 октября в 00:36

Самые большие очереди образовались на ПП "Устилуг" и "Краковец", сообщили в Госпогранслужбе. 

Граница с Польшей
На украино-польской границе снова образовались многокилометровые очереди из автомобилей
По состоянию на 22:00 18 декабря, в очередях у пунктов пропуска на польско-украинской границе стояли 1230 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, у пункта пропуска "Устилуг" оформления ждали 370 авто, у ПП "Краковец" - 300 авто;  возле "Рава-Руська" - 200 автомобилей.

Очереди меньшего масштаба образовались на пунктах "Угринив" (140 авто); "Шегини" (100 авто); "Ягодин авто" (90 авто) и "Грушив" (30 автомобилей).

Читайте также: В Польше попал в ДТП автобус с украинцами – пострадали 12 человек

На пункте пропуска "Смильниця" очереди не зафиксировано.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей также нет.

Напомним, возле пунктов пропуска на границе Украины с Польшей практически ежедневно образуются очереди из сотен ожидающих оформления автомобилей.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги очередь Польша граница
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.66
EUR 28.21
Последние новости