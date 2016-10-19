На границе Украины с Польшей образовались очереди из более чем тысячи автомобилей

Самые большие очереди образовались на ПП "Устилуг" и "Краковец", сообщили в Госпогранслужбе.

На украино-польской границе снова образовались многокилометровые очереди из автомобилей

По состоянию на 22:00 18 декабря, в очередях у пунктов пропуска на польско-украинской границе стояли 1230 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Так, у пункта пропуска "Устилуг" оформления ждали 370 авто, у ПП "Краковец" - 300 авто; возле "Рава-Руська" - 200 автомобилей.

Очереди меньшего масштаба образовались на пунктах "Угринив" (140 авто); "Шегини" (100 авто); "Ягодин авто" (90 авто) и "Грушив" (30 автомобилей).

На пункте пропуска "Смильниця" очереди не зафиксировано.

В пунктах пропуска на границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очередей также нет.

Напомним, возле пунктов пропуска на границе Украины с Польшей практически ежедневно образуются очереди из сотен ожидающих оформления автомобилей.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.