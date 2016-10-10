МИД Польши назвал размещение Россией "Искандеров" под Калининградом "неадекватной реакцией"

Размещение российских ракет вблизи границ с Польшей и Литвой считают политическим жестом.

Ракеты «Искандер-М» имеют радиус действия от 50 до 700 километров rus-img2.com

Переброска Россией ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область является неадекватной реакцией на активность НАТО в регионе, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает Reuters.

"Мы считаем, что действия России, перемещение ракет, является неадекватной реакцией на действия НАТО", - сказал он.

6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками. Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.