МИД Польши назвал размещение Россией "Искандеров" под Калининградом "неадекватной реакцией"

Размещение российских ракет вблизи границ с Польшей и Литвой считают политическим жестом.
"Мы считаем, что действия России, перемещение ракет, является неадекватной реакцией на действия НАТО", - сказал он.
6 октября ракетные соединения Западного и Восточного военных округов РФ, оснащенные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М", подняли по тревоге в рамках военных учений. Спустя два дня Россия отправила в Калининград ракеты с ядерными боеголовками. Источник Reuters полагает, что размещение ракет может носить и "безвредный характер" (в рамках учений, как это было в 2014 году), а может быть и политическим жестом, чтобы продемонстрировать НАТО свою силу.ZN.UA