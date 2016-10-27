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На границе Украины с Польшей в очередях стоят 1170 автомобилей

27 октября в 01:48

Очереди отсутствуют на пункте пропуска "Смильница".

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На границе с Румынией, Венгрией, Словакией и Молдовой автомобильных очередей нет
dpsu.gov.ua

По состоянию на 22:00 26 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей в очередях стоят 1170 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В частности, самые большие очереди наблюдаются на ПП "Устилуг" - стоят 350 автомобилей, "Рава-Русская" — 250, "Краковец" - 250, "Угринов" — 120, "Ягодин авто" - 100, "Грушев" - 50, "Шегини" - 50.

В пункте пропуска "Смильница", на границе с Румынией, Венгрией, Словакией и Молдовой автомобильных очередей нет.

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По состоянию на 08:00 утра среды, 26 октября, возле пунктов пропуска на границе Украины и Польши ожидали оформления 770 автомобилей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь граница Польша Украина
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