Климкин рассказал об этапах восстановления контроля над границей в Донбассе

Глава МИД заверил, что Франция и Германия разделяют позицию Украины по последовательности пунктов "дорожной карты" Минских договоренностей.

Климкин озвучил украинскую позицию по "дорожной карте" mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в очередной раз подчеркнул, что выполнениеявляется первоочередным в процессе имплементации Минских договоренностей.

"По нашему мнению, "дорожная карта" должна прописать, во-первых, последовательность шагов, во-вторых, гарантию их выполнения. Так как Россия толкует Минские договоренности абсолютно по-другому, чем мы с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами", – заявил глава МИД в эфире "5 канала" вечером в четверг, 20 октября.

Климкин добавил, что восстановления украинского контроля над участком российско-украинской границы в Донецкой и Луганской областях является важным элементом блока безопасности и должее состоять из двух этапов.

Первым этапом Климкин назвал установление мониторинга ОБСЕ над границей.

"Во-первых, это установление ряда баз ОБСЕ вдоль границы одновременно с видеонаблюдением, в том числе ночным, на всех ключевых дорогах и железных дорогах. Второй момент – группы ОБСЕ должны размещаться во всех пунктах пропуска с нашей стороны границы. Третий момент – ОБСЕ именно с этих баз должны контролировать участки между этими пунктами пропуска", – пояснил министр.

Втором этап предусматривает передачу контроля над границей Государственной пограничной службе Украины.

"А на следующий день после выборов контроль над границей должен быть возвращен уже нам непосредственно. То есть я имею в виду украинских пограничников", – уточнил Климкин.

Таким образом сначала должен быть выполнен блок по безопасности, предусматривающий "реальную тишину".

"Но одновременно также полный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса и к неконтролируемому участку украинско-российской границы. Второй момент – в том, что мы должны согласовать мандат и договориться об основных параметрах миссии, которая будет обеспечивать безопасность выборов. Третий момент – мы должны договориться, каким образом будет происходить вывод регулярных российских войск, наемников и оружия", - изложил последовательность шагов министр.

Без таких договоренностей начинать выполнение политического блока, в частности, закона о выборах, "нет никакого смысла", резюмировал Климкин.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации минских договореностей.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.