На дорогах пяти областей Украины ограничено движение машин - ГСЧС

Но в службе говорят, что пробок на украинских дорогах нет.
Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. При этом уточняется, что по состоянию на 7:00 пробок на украинских дорогах не было. В ГСЧС говорят, что к утру 8 января ликвидировали 13 пробок в 7 районах Одесщины, высвободив 262 автомобиля и 5 автобусов.
"Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек, из которых от "Укравтодора" — 1361 единиц техники и 1752 человека. От ГСЧС Украины — 256 единиц техники и 897 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.
Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопадыZN.UA