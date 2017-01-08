На дорогах пяти областей Украины ограничено движение машин - ГСЧС

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Но в службе говорят, что пробок на украинских дорогах нет.

В ГСЧС говорят, что ликвидировали 13 пробок. ГСЧС Украины

Из-за сильных снегопадов ограничение движения автомобилей введено в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. При этом уточняется, что по состоянию на 7:00 пробок на украинских дорогах не было. В ГСЧС говорят, что к утру 8 января ликвидировали 13 пробок в 7 районах Одесщины, высвободив 262 автомобиля и 5 автобусов.

"Для обеспечения движения транспорта на автодорогах Украины привлечено 1617 единиц техники и 2649 человек, из которых от "Укравтодора" — 1361 единиц техники и 1752 человека. От ГСЧС Украины — 256 единиц техники и 897 человек личного состава", - сообщили в ведомстве.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады