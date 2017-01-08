Метели и морозы стали причиной хаоса и смертей по всей Европе - The Guardian

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Смертельные случаи зафиксированы в Польше и в Италии.

Снегопады вызвали хаос в Европе. 112 Украина

и низкие температуры заморозили движение на дорогах и в небе, парализовали переправы и отобрали жизни более десятка людей по всей Европе.

Об этом сегодня пишет The Guardian, отмечая, что по меньшей мере 10 смертей было зафиксировано в Польше. Местные власти сообщают, что только в пятницу жертвами непогоды стали 7 мужчин. Еще один 51-летний поляк задохнулся угарным газом от неисправного обогревателя. Тепература воздуха в Польше упала до 20 градусов мороза в субботу. Согласно прогнозам, полякам стоит ждать еще больших похолоданий.

В Италии жертвами непогоды стали полдюжины бездомных, которые замерзли до смерти. В стране из-за метели отменены авиационные и железнодорожные рейсы, а также перекрыты дороги. Некоторым школам на юге Италии приказали не открываться в понедельник из-за снежных заносов. В Риме на площади Святого Петра замерзли фонтаны.

В Греции температура тоже упала до 7 градусов мороза. Ожидается, что сегодня она снизится до 10 градусов ниже нуля по Цельсию. В северных регионах страны закрыты некоторые автодороги из-за гололеда и снега.

Тем временем в Турции сильные снегопады парализовали Стамбул и заставили Turkish Airlines отменить 650 авиарейсов. Босфорский пролив тоже закрыта для движения товарных судов из-за непогоды. Турецкие СМИ сообщают, что в Стамбуле главные автодороги фактически превратились в парковки в пятницу. Сотни людей были вынуждены бросить свои автомобили и идти домой пешком из-за метелей и гололедицы на дорогах.

Тем временем, в Украине "Укрзалізниця" сообщает о задержках поездов по всем направлениям. По данным компании, с 8:00 6 января до 8:00 7 января в работе задействовано 7200 железнодорожников и 14 снегоуборочных машин. Как сообщалось, в воскресенье, 8 января, по всей стране ожидаются сильные снегопады.