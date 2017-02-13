На Чонгаре неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона – СМИ



Очевидцы сообщают, что захватчики были в военной форме и с оружием.

Крымские татары рассказали о захвате их батальона на Чонгаре Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

В приграничном с оккупированным Крымом поселке Чонгар Генического района Херсонской области неизвестные захватили базу крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

О захвате сообщает крымскотатарское радио "Куреш", отмечая, что это произошло вечером в воскресенье, 12 февраля.

"Вооруженные люди захватили расположение, весь личный состав и тех, кто находился в это время на территории, силой уложили на пол. По информации с места событий, в расположении батальона вооруженные люди применили огнестрельное оружие, делая предупредительные выстрелы в воздух и по ногам. Сообщений о пострадавших в распоряжении редакции нет", - говорится в сообщении. При этом в нем сказано, что на территории "захваченного" батальона работают сотрудники прокуратуры.

Крымскотатарский добровольческий батальон был сформирован весной 2016 года.