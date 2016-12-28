Крымскотатарский канал ATR начал получать бюджетное финансирование

Полученные средства будут направлены на закупку необходимого каналу оборудования и выплату долга за спутник.

Первые бюджетные средства поступили на счета телеканала

Владелец крымскотатарскогоЛенур Ислямов рассказал о перечислении средств из госбюджета Украины на счета телеканала, сообщает "Крым.Реалии"

"Мы начинаем получать финансирование. До конца года закупим недостающее оборудование для студии и внесем долг оплаты за спутник", – сообщил Ислямов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №5333 "О внесении изменений в бюджетный кодекс Украины" 2 декабря. Согласно закону, крымскотатарский канал ATR должен ежегодно получать финансовую помощь из государственного бюджета Украины в размере 40 млн гривень.

В начале декабря на заседании Кабинета министров Украины было принято решение о выделении средств телеканалу ATR. С докладом выступал Министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Несмотря на принятие закона, ранее главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев сообщал о том, что Минфин так и не выделил обещанные средства. В связи с чем канал собирался переехать в Литву.

Телеканал АТR был основан в 2007 году, он вел вещание на трех языках – крымско-татарском, украинском и русском. После аннексии Крыма Россией Роскомнадзор несколько раз по надуманным причинам отказал телеканалу в продлении лицензии и с 1 апреля АТR был вынужден прекратить вещание в Крыму. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, переехав на материковую Украину, журналисты сохранили архив, в частности и ту часть материалов, которые были собраны со всего СССР и обновлены на современных носителях. В начале мая телеканал ATR возобновил вещание в интернете. Со временем смог вещать из Киева.