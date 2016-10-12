Москва расправляется с крымскими татарами в духе КГБ – FT

Российские спецслужбы в Крыму возродили советскую практику принудительного "лечения" дисидентов в психбольницах.

Россия начала бросать крымских татар в "психушку", как во времена СССР. Крым.Реалии

После того, каканнексировала украинский Крым в 2014 году, вызвав международное осуждение, она решила, что ее правление на полуострове уже стало свершившимся фактом. Москва насколько в это верит, что даже пытается объявить сумасшедшими тех, кто сомневается в этом.

Об этом на страницах Financial Times пишет корреспондент Макс Седдон, напоминая, как одного из лидеров крымских татар Ильми Умерова летом продержали три недели в психиатрической клинике по приказу спецслужб России. Условия содержания были кошмарными, и незаконно задержанному мужчине даже запрещали принимать ванну. Ему пришлось сидеть в одной комнате с сотней других людей. Впоследствии врачи решили, что он вполне здоров, и отпустили его.

"Спецслужбы организовали надо мной пытки", - сказал Умеров в прошлом месяце в Бахчисарае.

"Самое худшее в России – это лояльность людей. Они не хотят, чтобы ты их любил. Они хотят, чтобы ты закрыл рот", - добавил он.

Автор отмечает, что заключение крымскотатарского лидера в Психиатрической клинике №1 напоминает старую практику КГБ принудительного психиатрического "лечения" советских диссидентов. Кроме того, это яркий пример того, что Украина и ее западные союзники называют показательными репрессиями против коренного населения крымских татар. Автор напоминает, что лишь в 1989 году народу разрешили вернуться в родной регион из Центральной Азии, куда их насильно депортировал диктатор Иосиф Сталин. А режим Михаила Горбачева признал их выселение из Крыма преступлением.

Сейчас Бахчисарай, который когда-то был столицей Крымского ханства, неофициально сохранил этот статус для крымских татар. Здесь функционировал Меджлис, который выступал против российской аннексии. Обозреватель напоминает, что Москва запретила Меджлис, начала уголовное преследование крымских татар, а некоторых из них похитили. Правозащитники Human Rights Watch обвинили Россию в создании "извращенной атмосферы страха и репрессий" против крымских татар и прочих несогласных с российским режимом на полуострове.

После освобождения из психушки, Умерову запретили покидать Бахчисарай. Его, как и нескольких других крымскотатарских активистов, обвиняют в организации мятежа. И если суд признает его виновным, ему грозит три года тюрьмы только за то, что он комментировал в эфире телевидения санкции, которые США и ЕС наложили на Россию за оккупацию Крыма.

Ранее издание The Times писало, что крымских татар похищают за осуждение вторжения России в Крым. Спустя два года после того, как Кремль оккупировал украинский полуостров, 300 тысяч крымских татар, которые живут там, столкнулись с кампанией запугивания.

Ранее Atlantic Council замечал, что мир слишком вяло реагирует на то, как Россия репрессирует крымских татар. Запад должен относиться к оккупации Крыма и преследования крымских татар как одного процесса, одной проблемы. Например, когда ЕС решил продлить санкции против России за аннексию Крыма до 2017 года, он в своем решении не упомянул ни о преследовании крымских татар, ни о запрете Меджлиса. По мнению автора, это был упущенный момент, чтобы осудить российские репрессии.

О нарушении их прав говорил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он заявил, что Россия не выполнила ни одного обещания улучшить положение крымских татар.