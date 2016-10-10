Крымскотатарский канал ATR намерен переехать в Литву

Собственных финансов каналу хватит до конца этого года.

ATR выгодно разместить телеканал на территории ЕС

Крымскотатарский телеканал ATR планирует перебраться в Литву из-за отсутствия финансирования в Украине, сообщил главный редактор канала Осман Пашаев.

"У нас с Литвой много исторических связей, от них всегда много поддержки. Например, весной исполнительный комитет Конгресса крымских татар проходил в здании Сейма Литвы. Позиция по Крыму у всех политических лидеров Литвы однозначна", – пояснил Пашаев"Украинской правде".

Он также добавил, что своим постановлением правительство обещало выделять ATR 40 млн грн ежегодной помощи от государства, но Министерство финансов деньги так и не выделило.

Главный редактор ATR подчеркнул, что если Еврокомиссия будет выполнять рекомендацию о финансовой поддержке Европарламента (пункт 9 резолюции Европарламента по Крыму от 4.02.2016), то ATR физически выгодно разместить телеканал на территории ЕС с меньшими расходами на содержание.

По словам Пашаева, собственных финансов каналу хватит до конца этого года.

Телеканал АТR был основан в 2007 году, он вел вещание на трех языках – крымско-татарском, украинском и русском. После аннексии Крыма Россией Роскомнадзор несколько раз по надуманным причинам отказал телеканалу в продлении лицензии и с 1 апреля АТR был вынужден прекратить вещание в Крыму. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, переехав на материковую Украину, журналисты сохранили архив, в частности и ту часть материалов, которые были собраны со всего СССР и обновлены на современных носителях. В начале мая телеканал ATR возобновил вещание в интернете. Со временем смог вещать из Киева.