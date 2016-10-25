Мировые СМИ невольно помогают России завуалировать войну против Украины – Atlantic Council

Обозреватель замечает, что западные репортеры ошибаются, когда называют боевиков в Донбассе "пророссийскими сепаратистами".

Западные СМИ ошибочно называют российских военных и наемников в Донбассе "пророссийскими сепаратистами". Facebook/Алексей Смирнитский

Когда это российский главарь вдруг стал "пророссийским сепаратистом"? Редакциям по всему миру стоит задать себе этот вопрос, учитывая то, как они освещалиАрсена Павлова.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет Питер Дикинсон, напоминая, что заголовки многих изданий после ликвидации "Моторолы" говорили о смерти "лидера пророссийских сепаратистов", создавая впечатление, будто он был лояльным к России местным жителем, который защищал свои права с оружием в руках.

"На самом же деле, Павлов был больше чем просто "пророссийским". Он вообще-то был русским. И речь идет не о цеплянии за слова, это суть всего конфликта. Павлов был одним и десятков тысяч граждан России, которые приехали в соседнюю Украине для того, чтобы развязать войну", - пишет обозреватель.

Он замечает, что Москва на самом деле отправила на Восток Украины смешанные силы, которые состоят из регулярных военных без опознавательных знаков, российских националистов, отрядов российских военных ветеранов и обычных преступников, которые смешались с завербованными местными жителями. Все они вместе и составляют "гибридные" российские оккупационные войска, численность которых превышает личный состав армий некоторых европейских стран.

"Называть таких людей "пророссийскими" - это очевидный абсурд, но такая практика продолжается. Со всех рациональных точек зрения, национальность Павлова должна быть в центре освещения в международных СМИ. Но она едва упоминается мелким шрифтом", - говорится в статье.

По мнению Дикинсона, реакция прессы на смерть Павлова указывает на большую проблему, с которой международные репортеры сталкиваются, когда сообщают о событиях в Украине. С момента аннексии Крыма в 2014 году корреспонденты и редакторы никак не могут подобрать правильные термины, чтобы описать конфликт и правильно назвать различные боевые группы. И эти трудности, по мнению автора, не случайны. Российская гибридная тактика ведения войны нацелена создать именно такой вид неоднозначности, чтобы парализовать международное мнение и предотвратить эффективный ответ.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.