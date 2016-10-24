Боевики нашли замену убитому Мотороле - СМИ

Новый главарь "Спарты" пообещал продолжить "дело Моторолы".
Как отметил "Воха" в комментарии для российских СМИ, ранее он обсуждал с Павловым свое возможное назначение на должность главаря "Спарты", если с последним что-нибудь случится. Он также подчеркнул, что "вышестоящее руководство" было не против его назначения на данную должность.
На похоронах Павлова Воха также заявил, что продолжит "дело Моторолы" и сохранит "Спарту" в том виде, в каком ее создал Павлов.
Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".
Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.
СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.РИА Новости , life.ru ,