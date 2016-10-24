Боевики нашли замену убитому Мотороле - СМИ

Новый главарь "Спарты" пообещал продолжить "дело Моторолы".

После смерти Моторолы "Спарту" возглавил его "заместитель" Донбасская Русь/Livejournal

Незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик Арсен Павлов по кличке Моторола, возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".

Как отметил "Воха" в комментарии для российских СМИ, ранее он обсуждал с Павловым свое возможное назначение на должность главаря "Спарты", если с последним что-нибудь случится. Он также подчеркнул, что "вышестоящее руководство" было не против его назначения на данную должность.

На похоронах Павлова Воха также заявил, что продолжит "дело Моторолы" и сохранит "Спарту" в том виде, в каком ее создал Павлов.

Напомним, вечером 16 октября стало известно об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР", гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Главарь террористической группировки "ДНР" Александр Захарченко возложил ответственность заликвидацию боевика Арсения Павлова по кличке "Моторола" на Украину и расценил ее как нарушение перемирия.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.