Министр по оккупированным территориям выступил за увеличение норм провоза товаров в ОРДЛО

Сейчас норма провоза товаров на одного человека составляет 50 кг.

Черныш отметил, что норма в 50 кг товаров на человека неуместна

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш выступает за увеличение норм провоза товаров через линию соприкосновения на временно оккупированную территорию Донбасса.

"Я выступаю за и подтверждаю, что это не только кулуарное мое мнение - это открытое мнение. Если бы вы увидели очереди из тысяч людей и сотен автомобилей...Четыре человека берут маленького ребенка еще на руки, чтобы на него приплюсовать 50 кг", - сказал он в эфире телеканала "24".

Черныш также подчеркнул, что норма на одного человека составляет 50 кг, но такая норма неуместна, потому что человек может несколько раз проехать через КПП и суммарно перевести больший вес.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины согласовывает список товаров, которые официально могут пересекать линию разграничения и попадать на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

В конце 2014 года Киев ввел экономическую блокаду самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР". С того времени бесконечные автомобильные очереди выстраиваются возле военных пропускных пунктов в буферной зоне, где солдаты обыскивают автомобили и ищут запрещенные товары.

Результатом этого стало то, что цены на захваченных территориях подскочили, а сокращение поставок продуктов, топлива и медикаментов дали возможность "черному рынку" процветать. Проблемы жителей захваченных территорий усиливаются еще и боевыми действиями, которые не утихают, разрушенной экономической инфраструктурой и финансовыми махинациями, которые устраивают главари боевиков. Многим мирным жителям приходится полагаться только на гуманитарную помощь или нерегулярные контакты с контрабандистами.

Ранее "Информационное сопротивление" сообщало, что главарь боевиков в Луганске Игорь Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР". А боевики "личной гвардии" Плотницкого зарабатывают на доставке продуктов из РФ. Закупка продовольствия происходит исключительно на "бюджетные" средства "ЛНР" ("бюджет" формируется из финансовой помощи России и "налогов"), однако прибыль от продаж поступает частным лицам в руководстве "народной республики".