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МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста Сущенко

28 ноября в 14:39

Украинское дипломатическое ведомства потребовало освободить незаконно схваченного украинского журналиста.

Сущенко
Официальный Киев потребовал освобождения Романа Сущенко
ФСБ
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 января 2017 года. 

Соответствующее заявление сделала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Романа Сущенко", – написала она в Twitter.

Ранее адвокат Сущенко заявил, что защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

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Как сообщил Фейгин в комментарии ZN.UA, он уже получил в МИД Украины документы, обеспечивающие необходимые условия для содержания Сущенко под домашним арестом. Фейгин, также, предположил, что суд продлит меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца. "Вечером 30 ноября истекает срок предыдущей меры пресечения. Я изучу документы, но, думаю, продление по ходатайству следствия, будет, скорее всего, это будет месяца на 4", - отметил адвокат.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.  

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Сущенко журналист
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