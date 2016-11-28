МИД Украины выразил протест в связи с продлением ареста Сущенко

Украинское дипломатическое ведомства потребовало освободить незаконно схваченного украинского журналиста.

Официальный Киев потребовал освобождения Романа Сущенко ФСБ

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением Лефортовского суда Москвы продлить арест украинского журналистадо 30 января 2017 года.

Соответствующее заявление сделала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Политически мотивированное дело. Очередной заложник агрессии РФ. Выражаем протест и требуем освобождения Романа Сущенко", – написала она в Twitter.

Політично вмотивована справа. Черговий заручник агресії РФ. Висловлюємо протест і вимагаємо звільнення Р.Сущенка https://t.co/qijwUnkdvq — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 ноября 2016 г.

Ранее адвокат Сущенко заявил, что защита Сущенко будет ходатайствовать об изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Как сообщил Фейгин в комментарии ZN.UA, он уже получил в МИД Украины документы, обеспечивающие необходимые условия для содержания Сущенко под домашним арестом. Фейгин, также, предположил, что суд продлит меру пресечения Сущенко в виде ареста на 4 месяца. "Вечером 30 ноября истекает срок предыдущей меры пресечения. Я изучу документы, но, думаю, продление по ходатайству следствия, будет, скорее всего, это будет месяца на 4", - отметил адвокат.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.