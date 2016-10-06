МИД России назвал условие возобновления сотрудничества с США в ядерной сфере

У Лаврова, как водится, обвинили Белый дом в недружественных по отношению к Кремлю действиях.

В Кремле через два года решились ответить на санкции США

В Министерстве иностранных дел России утверждают, что Москва может рассмотреть вопрос возобновленияв ядерной и энергетической сферах, если Вашингтон подтвердит готовность к аналогичным шагамсо своей стороны.

Как говорится в сообщении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства, распространенном вечером в среду, 5 октября, Москва была вынуждена объявить о прекращении сотрудничества из-за ограничений, введеных Белым домом в 2014 году в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины.

"Своим решением американцы фактически заморозили взаимодействие в сфере науки и технологий по всем зафиксированным в Соглашении направлениям, сделали невозможным осуществление проектов, в которых обе страны проявляли заинтересованность", – утверждают в МИД РФ.

В Министерстве также заявили, что Россия была вынуждена приостановить исполнение соглашения в ответ на недружественные действия США.

Напомним, 5 октября Правительство РФ издало распоряжение о приостановлении действия соглашения о сотрудничестве с США в научных исследованиях в ядерной и энергетической сферах.

Свое решение в РФ объяснили тем, что из-за санкций, введенных за вторжение в Украину, США остановили сотрудничество с "Росатомом" в области ядерных исследований.

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить заключенное с США соглашение об утилизации оружейного плутония, не являющегося необходимым для нужд обороны, в связи с "недружественными действиями США в отношении РФ", после чего Россия "потребовала" за реанимацию соглашения с США по плутонию отмены санкций и сокращения НАТО.