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Местные бюджеты вырастут на четверть – Гройсман

1 января в 19:45

Также увеличивается ответственность местных властей по расходам.  

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Гройсман предрек рост доходов на местах
Василий Артюшенко, ZN.UA

Доходы местных бюджетов в 2017 году вырастут на 25%, заявил сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо". 

"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал Гройсман. 

По словам премьера, одновременно с увеличением доходов, растет и ответственность местных властей, поэтому результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности. 

Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, дабы избежать коррупции на местах.  

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Согласно принятому госбюджету, доходы государства в 2017 году должны вырасти по сравнению с 2016 годом на 20% (с 607.786.450,8 тыс. грн). В т.ч. доходы общего фонда вырастут на 17,1% (с 575.433.435,1 тыс. грн).

Расходы государственного бюджета определены в сумме 800.026.255,8 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739.707.337,3 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 60.318.918,5 тыс. грн.

Таким образом, расходы госбюджета-2017 должны вырасти по сравнению с 2016 годом на 17,5% (с 681.280.758,2 тыс. грн). В т.ч. расходы общего фонда вырастут на 14,3% (с 647.042.266,4 тыс. грн).

По материалам: Интерфакс-Украина
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