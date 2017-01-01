Местные бюджеты вырастут на четверть – Гройсман

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Также увеличивается ответственность местных властей по расходам.

Гройсман предрек рост доходов на местах Василий Артюшенко, ZN.UA

Доходы местных бюджетов в 2017 году вырастут на 25%, заявил сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы имеем почти +50% год от года увеличение местных бюджетов... На следующий год мы закладываем еще рост +25%", - сказал Гройсман.

По словам премьера, одновременно с увеличением доходов, растет и ответственность местных властей, поэтому результаты децентрализации на местах зависят от их эффективности.

Гройсман считает, что общественность также должна следить за использованием средств местных бюджетов, дабы избежать коррупции на местах.

Согласно принятому госбюджету, доходы государства в 2017 году должны вырасти по сравнению с 2016 годом на 20% (с 607.786.450,8 тыс. грн). В т.ч. доходы общего фонда вырастут на 17,1% (с 575.433.435,1 тыс. грн).

Расходы государственного бюджета определены в сумме 800.026.255,8 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739.707.337,3 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 60.318.918,5 тыс. грн.

Таким образом, расходы госбюджета-2017 должны вырасти по сравнению с 2016 годом на 17,5% (с 681.280.758,2 тыс. грн). В т.ч. расходы общего фонда вырастут на 14,3% (с 647.042.266,4 тыс. грн).