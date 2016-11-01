Рада предварительно одобрила передачу 5% ренты с добычи нефти и газа в местные бюджеты

В госбюджет предлагается направлять 95% ренты от добычи углеводородов, остаток – делить между местными бюджетами различных уровней.

Местные бюджеты могут получить 5% ренты ukrnafta.com

одобрила в первом чтении законопроект о направлении 5% ренты от добычи нефти, газа и газоконденсата в местные бюджеты. Законопроект № 3038 поддержали 268 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что 2% ренты будет направляться в сельские, городские бюджеты по месту расположения соответствующих участков недр.

В районные бюджеты предлагается передавать 1,5% ренты, в областные – еще 1,5%.

Остальные 95% ренты будут направляться в государственный бюджет.

Подробнее о законопроекте №3038 читайте в материале Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".