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Рада предварительно одобрила передачу 5% ренты с добычи нефти и газа в местные бюджеты

1 ноября в 17:49

В госбюджет предлагается направлять 95% ренты от добычи углеводородов, остаток – делить между местными бюджетами различных уровней.

добыча нефти Укрнафта
Местные бюджеты могут получить 5% ренты
ukrnafta.com
Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о направлении 5% ренты от добычи нефти, газа и газоконденсата в местные бюджеты. Законопроект №3038 поддержали 268 народных депутатов.

Законопроектом предусмотрено, что 2% ренты будет направляться в сельские, городские бюджеты по месту расположения соответствующих участков недр.

В районные бюджеты предлагается передавать 1,5% ренты, в областные – еще 1,5%.

Остальные 95% ренты будут направляться в государственный бюджет.

Подробнее о законопроекте №3038 читайте в материале Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги бюджет добыча
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