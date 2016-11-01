Рада предварительно одобрила передачу 5% ренты с добычи нефти и газа в местные бюджеты

В госбюджет предлагается направлять 95% ренты от добычи углеводородов, остаток – делить между местными бюджетами различных уровней.
Законопроектом предусмотрено, что 2% ренты будет направляться в сельские, городские бюджеты по месту расположения соответствующих участков недр.
В районные бюджеты предлагается передавать 1,5% ренты, в областные – еще 1,5%.
Остальные 95% ренты будут направляться в государственный бюджет.
Подробнее о законопроекте №3038 читайте в материале Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".ZN.UA